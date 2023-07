Le cyclisme algérien tentera de décrocher une place au podium des Jeux sportifs arabes ''Algérie''2023, prévus du 5 au 15 juillet, a indiqué à l’APS Samir Allam, directeur technique national (DTN) à la Fédération algérienne de cyclisme (FAC). "J’estime que nos athlètes sont prêts et confiants avant cette échéance arabe. Notre objectif est d’être présents sur le podium.

Certes, nous sommes les champions arabes en titre et même d’Afrique mais nous sommes persuadés que la concurrence sera rude sur tous les plans", a-t-il ajouté. "Nous serons présents en contre-la-montre (par équipes et individuelle) et la course en ligne. Nous faisons confiance à nos jeunes coureurs à l’image de Ben Youcef, Chebllaoui et les deux Ferkous sachant que le niveau technique sera élevé’’, a-t-il détaillé. Ce dernier n’a pas voulu se prononcer sur la couleur des médailles espérées, estimant que le cyclisme est un sport qui ''dépend des chutes et des pannes''.

"Les pannes peuvent jouer un mauvais tour en cyclisme et je parle en connaissance de cause car nous avions vécu des situations pareilles où nous avions perdu le maillot jaune dans la dernière ligne droite. C’est pour ça qu’on ne pourra pas se prononcer car le risque est présent à tout moment", a-t-il expliqué.

Les coureurs algériens ont entamé samedi un dernier stage de préparation au niveau d’Alger en vue de cette échéance arabe après avoir pris part à des tours aux Cameroun, Maurice, Ghana et en France. Allam estime que les Jeux sportifs arabes seront une bonne préparation aux coureurs algériens en vue des prochaines compétitions internationales. "Ces jeux arabes sont considérés comme une préparations aux prochaines échéances internationales notamment les Championnats arabes où nous envisageons de garder notre titre, décroché l’année dernière.

Aussi, nous allons enchaîner avec des compétitions d'Africa-tour pour améliorer notre classement international et rester parmi les 45 meilleures équipes au monde et pourquoi pas valider un deuxième ticket aux Jeux olympiques 2024", a conclu Allam. La sélection nationale hommes est composée de Youcef Reguigui, Hamza Amari, Hamza Yacine, Abderraouf Bengayou, Oussama Cheblaoui, Ayoub Ferkous,Abdelkrim Ferkous, Ayoub Sahiri, Abderrahmane Kessir, Mohamed Amine Nehari et Abdallah Benyoucef.

Quant à celle ''Dames'', les sélectionnées, drivées par Mohamed Mokhtari, sont: Chahra Azzouz, Yasmine El Meddah, Khadidja Laroui, Sihem Bousebaâ, Hosna Bellili, Yamina Bouyagour, Imène Meldji, et Nesrine Houili. L'équipe algérienne de cyclisme sera présenté à ces Jeux avec une délégation de 16 athlètes. Outre l’Algérie neuf autres pays prendront part à ces jeux. Il s’agit notamment des Emirats arabes unis, Arabie saoudite, Qatar, Syrie, Koweït ou le Bahreïn.