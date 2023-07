Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu mardi un message de vœux de son homologue américain, Joe Biden à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de la fête de l'Indépendance. "Il me plait de vous présenter, au nom du peuple américain ainsi qu’à tous les Algériens mes chaleureuses félicitations à l’occasion de la Fête d’Indépendance de l’Algérie", lit-on dans le message du Président Joe Biden.

Le président américain a mis en exergue dans son message la "contribution du partenariat durable établi entre l’Algérie et les Etats unis, au renforcement de la paix et du progrès au bénéfice de nos deux peuples et des peuples du monde". "Nous œuvrons ensemble à relever les défis sécuritaires régionaux majeurs, y compris la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme", a rappelé le Président Biden, évoquant en outre les efforts consentis "pour l’approfondissement de nos relations commerciales et économiques".

"Les Etats unis entendent œuvrer de concert avec vous, dans le cadre du mandat de l’Algérie au Conseil de sécurité onusien à compter de l’année prochaine, au raffermissement des valeurs démocratiques communes, et à consolider la vision que nous partageons vis-à-vis du monde", a assuré le président américain. "Je souhaite également qu’on puisse l’année prochaine approfondir le partenariat et l’amitié entre nos deux pays et peuples. Je vous souhaite une heureuse Fête nationale. Cordiales salutations", a conclu le président américain.