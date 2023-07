Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, mardi au Palais du Peuple (Alger), la cérémonie de remise de grades et de médailles à un nombre d'officiers généraux et supérieurs, à la veille des festivités commémoratives du 61e anniversaire de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

Au début de cette cérémonie, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a prononcé une allocution dans laquelle il a tenu, tout d’abord, à exprimer "ses vifs remerciements à Monsieur le Président de la République d'avoir bien voulu présider cette cérémonie qui constitue une opportunité pour honorer des cadres du ministère de la Défense nationale, pour les efforts déployés, avec responsabilité et habileté, dans l’accomplissement de leurs missions".

"De prime abord, il m'est agréable d'exprimer en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des personnels de l'ANP, mes remerciement s et ma gratitude les plus sincères, à Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, d'avoir bien voulu présider la cérémonie de remise de grades et de médailles aux cadres de l'Armée nationale populaire, qui intervient à la veille de la célébration de l'anniversaire de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale", a déclaré le Général d'Armée.

"La grandeur de cette mémorable date, dont nous célébrons cette année le 61ème anniversaire, implique que l'on lui accorde le rang de priorité mérité.

En effet, de par les nobles idéaux portés par ses artisans, faits de sacrifices et de valeurs morales, cette glorieuse étape historique s'est classée parmi les plus grandes réalisations du 20ème siècle.

C'est dire qu'elle constitue un exemple pour celui qui aime cette chère patrie d'un amour sincère et veut la servir, avec dévouement et loyauté", a-t-il dit.

"Pour en venir à cette traditionnelle cérémonie de remise de grades et de médailles à des officiers relevant de nos Forces armées et des personnels civils assimilés, coïncidant avec cette glorieuse fête nationale, il s’agit d’un témoignage de considération et de reconnaissance pour les efforts consentis, avec responsabilité et habileté, par ces cadres, hommes et femmes con fondus, dans l’accomplissement des missions assignées, notamment ceux d’entre eux déployés tout au long des frontières de notre cher pays", a-t-il ajouté.

Le Général d'Armée a souligné que "le soutien permanent apporté par Monsieur le Président de la République à l'institution militaire ne peut que renforcer la détermination de ses cadres et personnels à poursuivre le processus de développement et de modernisation de l'appareil de défense".

"Enfin, je tiens à vous réitérer, Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, ma gratitude et mes remerciements les plus profonds, pour le soutien que vous ne cessez d’apporter à l’institution militaire, lequel a été marqué cette année par de nombreuses visites d’évaluation et d’orientation, le haut patronage de plusieurs activités, à l’instar du colloque national sur la stratégie nationale de cyber défense, et la supervision de l’exercice tactique avec munition réelle +Fadjr-2023+, exécuté par des unités de la 12ème division d’infanterie mécanique à Djelfa, appuyées par des unités inter forces et inter armes, ayant clôturé le programme de préparation des forces pour l’année 2022-2023", a-t-il souligné.

"Ce soutien exceptionnel ainsi apporté ne peut que renforcer notre détermination à poursuivre le processus de développement et de modernisation de notre appareil de défense, à travers l’acquisition de technologies militaires, d’armements et de matériels modernes, et la qualification du potentiel humain, de manière à lui permettre d’être en phase avec les développements technologiques et de les maitriser.

Notre objectif étant de protéger notre sécurité et nos intérêts nationaux vitaux, et de défendre nos frontières terrestres et maritimes, ainsi que notre espace aérien, quelles que soient les circonstances", a-t-il poursuivi.

Par la suite, le Président de la République, accompagné du Général d’Armée, Chef d’Etat-major de l’ANP, et du Commandant de la Garde républicaine, ont procédé à la remise de grades et de médailles à un nombre d’officiers généraux et supérieurs et de personnels civils assimilés.