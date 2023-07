La 12ème édition du festival culturel national des Aïssaoua s’est ouverte mardi soir à la maison de la culture M'barek El Mili de Mila avec la participation de 13 troupes venues de plusieurs wilayas.

Dans son allocution d’ouverture, le commissaire du festival Boukhemisse Boubliâ a indiqué que cette édition placé sous le thème "El Aïssaoua, dimension spirituelle et résistance d’une nation" affirme l’importance de ce patrimoine dont celui de la confrérie "Aïssaoua" dont les cheikhs ont contribué à la préservation de l’histoire de la nation.

Il a également relevé que cette édition verra la distinction de moudjahidine en reconnaissance au rôle de leur génération dans la libération du pays.

Le représentant de la ministre de la Culture et des Arts, Othmane Beredjdel, a affirmé que cet évènement annuel reflète l’intérêt porté par la ministre du secteur pour la mise en valeur de l’identité culturelle et sa protection en tant que pan de la mémoire nationale. Il a estimé en outre que cette manifestation reflète la spécificité culturelle algérienne et assure la promotion de ce patrimoine authenti que.

Le concert d’ouverture du festival a été animé par la troupe de l’association "Ennour" de Mila et la troupe de l’artiste Zineddine Bouchaala de Constantine qui ont exécuté des chants de Madih louant l’amour pour le prophète de l’islam.

Des troupes des Aissaoua de Bechar, Souk Ahras, Annaba, Mostaganem, Guelma, Médéa, Constantine et de Mila participent à l’animation de ce festival, à la maison de la culture M’barek El Mili, à l’instar des communes de Ferdjioua, Teleghma et de Chelghoum Laïd qui abriteront également d’autres soirées dans le cadre de cette manifestation culturelle.

La 12ème édition du festival culturel national des "Aissaoua" devant durer quatre jours verra également la tenue de conférences sur ce patrimoine ancestral.