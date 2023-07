Au total, 1.806 foyers des deux communes de Béni Aziz et Ain Sebt (Est de Sétif) ont été raccordés lundi au réseau de gaz naturel au cours d’une cérémonie présidée par le wali, Mohamed Lamine Deramchi dans le cadre de la célébration du 61ème anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse.

Le chef de l’exécutif local a indiqué à l’occasion que d’octobre 2022 au juin 2023, pas moins de 2.400 foyers ont été reliés au réseau d’électricité et 6.500 au réseau de gaz naturel à travers la wilaya.

Selon le directeur de l’énergie et des mines, Mohamed chaouche, cette nouvelle opération a bénéficié à 444 foyers des mechtas Dhraa Benchelouche, Bhirat Afia, Ouled Hamr El Ain, Lehnanecha et Taksrinet dans la commune de Béni Aziz pour 101 millions DA.

Dans la commune d’Ain Sebt, 520 foyers de la localité d’Ain El Djawhar ont été reliés au réseau de gaz naturel pour 127 millions DA du budget de wilaya en plus de 842 autres répartis sur les mechtas Ahamdoun, Ouled Abdelmoumèn, Amezline, Ouled Messaoud, Merdj, Boubakr, Larabaa, Rouabha, M’cida et Brika dont le raccordement a mobilisé 293 mill ions DA en vertu d’une convention liant Sonelgaz au ministère de l’Energie et des mines, selon la même source.