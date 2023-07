La Bourse de Tokyo était en légère baisse mercredi dans la matinée, privée de sa boussole habituelle de Wall Street fermée la veille pour un jour férié, tandis que les investisseurs attendaient des données économiques américaines et chinoises.

L'indice vedette Nikkei lâchait 0,19% à 33.359,39 points vers 01H15 GMT, et l'indice élargi Topix reculait de 0,1% à 2.308,75 points. Le marché japonais "devrait commencer la journée sur une note calme après la fermeture de la Bourse de New York et face à un manque d'opportunités d'achat" tout en restant prudent face à un sentiment de surchauffe après les gains des dernières semaines, a commenté Toshiyuki Kanayama dans une note de Monex.

Le groupe japonais Rakuten (-0,4% à 514,8 yens) a annoncé mardi avoir déposé une demande d'introduction à la Bourse de Tokyo pour sa filiale de services financiers Rakuten Securities Holdings établie en octobre dernier, expliquant dans un communiqué vouloir mettre en place "un système permettant une prise de décision rapide dans chacune" de ses activités.

La date de cette introduction, dépendant de l'examen des autorités de régulation et de l'accord de la Bourse de Tokyo, n'a pas e ncore été décidée, a annoncé le groupe. Le géant japonais du prêt-à-porter Fast Retailing perdait 2,02% à 35.890 yens après avoir annoncé la veille des ventes en recul de 3,4% sur un an en juin dans ses magasins Uniqlo et en ligne au Japon, citant de moins bonnes ventes de ses ventes d'articles d'été en deuxième partie de mois à cause de la baisse des températures.

Le dollar remontait par rapport au yen, à raison d'un dollar pour 144,58 yens vers 01H20 GMT contre 144,47 yens mardi à 21H00 GMT. L'euro progressait aussi à 157,37 yens contre 157,17 yens la veille, et s'échangeait pour 1,0884 dollar contre 1,0879 dollar mardi.

Le marché du pétrole évoluait en ordre dispersé après la remontée des cours mardi consécutive à l'annonce par l'Arabie saoudite et la Russie, deux des trois premiers producteurs mondiaux de brut, de baisses de leur offre. Vers 01H15 GMT le baril de WTI américain gagnait 1,72% à 70,99 dollars et celui de Brent de la mer du Nord perdait au contraire 0,41% à 75,94 dollars.