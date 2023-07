Trois autres Palestiniens sont tombés en martyrs mardi lors d'une agression de l'armée d'occupation sioniste à Jénine, au nord de la Cisjordanie occupée, ce qui porte à 13 le nombre de martyrs Palestiniens, ont indiqué des médecins palestiniens.

Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré que son personnel médical avait transporté le corps d'un Palestinien tué lors des affrontements avec les soldats sionistes à l'hôpital gouvernemental de Jénine.

Par ailleurs, le ministère palestinien de la Santé a signalé que deux autres Palestiniens étaient tombés en martyrs mardi soir dans la ville, dont un qui a succombé aux blessures qu'il avait subies lors de l'assaut des soldats d'occupation sioniste tôt dans la matinée. Le Croissant-Rouge palestinien a estimé à 13 le nombre de martyrs Palestiniens, tandis que plus de 150 autres ont été blessés, dont 30 dans un état critique.

Le ministre palestinien de la Santé, Mai Al-Kaila, a également confirmé le nombre de victimes lors d'une conférence de presse à Ramallah, en Cisjordanie.

Des habitants locaux ont affirmé que de violents affrontements se sont poursuivis mardi entre des palestiniens et des soldats sionistes aux entrées du camp de réfugiés de Jénine, ajoutant que des explosions et des coups de feu intenses pouvaient être entendus dans toute la zone. Le porte-parole du Hamas, Abdel-Latif al-Qanou, a averti dans un communiqué de presse que "l'agression de l'occupation contre le camp de Jénine échouera, et ses objectifs tomberont face à la fermeté de notre peuple".