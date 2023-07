La wilaya d’Aïn Temouchent a inscrit cette année 447 opérations de développement nouvelles, a indiqué mardi le wali M’hamed Moumen.

Lors des travaux de la session ordinaire de l’APW, le Chef de l’exécutif a signalé qu’au titre du programme d’appui du développement économique et social des collectivités locales (ex programme communal de développement), la wilaya a bénéficié, cette année, d’une enveloppe de 2,40 milliards DA pour la réalisation de 318 opérations de développement. Un montant de 1,5 milliard DA a été réservé pour la réalisation de 123 nouvelles opérations de développement inscrites pour l’exercice en cours, dans le cadre du Fonds de garantie et de solidarité des Collectivités locales.

Ces projets revêtent une grande importance pour l’amélioration du cadre de vie des populations, notamment en ce qui concerne les opérations de raccordement aux réseaux d’assainissement, d’eau potable, le renforcement des opérations de raccordement à l’électricité et au gaz des centres ruraux éloignées, ainsi que l’aménagement urbain, la réalisation de structures de services et de sports d e proximité.

Dans le cadre du confortement de la dynamique économique de la wilaya, plus de 64 projets d’investissement ont bénéficié d’autorisations exceptionnelles d’exploitation, dans le cadre des mesures concernant la levée des entraves devant les investisseurs, ainsi que l’accompagnement de terrain des investissements sérieux devant créer de nouveaux postes d’emploi.