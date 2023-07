Une cérémonie de remise de diplômes de Licence et Master a été organisée mardi à l’Université des sciences et de la Technologie d’Oran "Mohamed Boudiaf" (USTO-MB) au profit de 54 étudiants étrangers, au titre de l’année universitaire 2022-2023.

Ces étudiants diplômés, Maliens, Béninois, Ghanéens, Tchadiens, Mauritaniens, Sahraouis, Palestiniens, Syriens, entre autres, en fin de cycles Licence et Master, font partie de 148 étudiants étrangers qu’accueille l’USTO-MB au titre de l’année universitaire 2022-2023.

A ce titre, le recteur de l’Université, Pr Ahmed Hamou, a indiqué à la presse, en marge de cette cérémonie, que cette dernière "représente un hommage et une reconnaissance pour les efforts déployés par ces étudiants internationaux pour le succès dans leurs études, mais aussi pour leur persévérance et leur détermination".

"Le sérieux des étudiants internationaux de l’USTO et leur persévérance ont gagné notre respect et notre considération et en ont fait de véritables ambassadeurs de leurs pays en Algérie", a-t-il souligné.

Afin d'améliorer les conditions d'accueil et le cadre de vie des étudiants et doctorants inte rnationaux, le ministère de l’Enseignement supérieur et de le Recherche scientifique a lancé, au profit des établissements sous sa tutelle, un Label "Study in Algeria", a souligné le même responsable.

"Il y a un canevas avec différents indicateurs, qui va nous permettre d’avoir ce Label, qui permettra de consolider l'attractivité des établissements universitaires, les rendre plus visibles et encourager l'enseignement dans les langues étrangères", a-t-il ajouté.

Ce label définit les procédures et actions pour l'accueil, l'hébergement, les procédures administratives, les inscriptions, les couvertures sociales et l'apprentissage des langues, a-t-on fait savoir.

Lors de cette cérémonie, 54 étudiants étrangers se sont vus remettre leurs diplômes de fin de cycle, 19 parmi eux pour la fin de cycle de Master et 35 pour la fin de cycle de Licence.