L'Université d'Alger 1 "Benyoucef Benkheda" a organisé, mardi, une cérémonie de remise de diplômes au titre de l'année universitaire 2022-2023 en l'honneur de 32 lauréats dans les cinq (5) facultés relevant de cette université. Le recteur de l'université d'Alger 1 Faris Mokhtari, a précisé, à cette occasion, que cette initiative vient "récompenser les efforts des lauréats qui ont obtenu les meilleures moyennes", soulignant que le défi actuel pour l'université consiste à "former des cadres qualifiés de l'Etat algérien, contribuer au développement de l'économie nationale, et à faire de l'université une locomotive de développement".

De son côté, le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Said Saghour, a estimé que "le défi de la phase actuelle repose sur le savoir, les technologies, les inventions et les innovations qui permettent à l'université et à ses compétences de relever les défis mondiaux".

Des enseignants universitaires ont mis en avant, pour leur part, le rôle de l'université algérienne dans la formation des étudiants de pays frères et amis, affirmant que la stratégie du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vise à "élargir l'accueil des étudiants étrangers, notamment dans les deux cycles Master et Doctorat".