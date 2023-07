Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé mercredi à la pose de la première pierre du projet de réalisation de la station de dessalement d'eau de mer de Cap Djinet (Boumerdès), dans le cadre de sa visite de travail et d'inspection dans les wilayas d'Alger, Boumerdès et Tipaza, à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse.

La station de dessalement d'eau de mer de Cap Djinet fait partie des stations les plus importantes qui seront réalisées à travers le pays, avec une capacité de production devant atteindre 300.000 mètres cubes (M3) par jour, selon les explications présentées à l'occasion.

Ainsi, cette station, qui sera érigée sur une superficie totale de 16 hectares, contribuera à améliorer la capacité d'approvisionnement en eau potable des habitants des wilayas de Boumerdès et d'Alger.

La réalisation de ce projet s'inscrit dans le plan de développement initié par le président de la République, pour la période 2022-2024 et qui prévoit la réalisation de cinq stations similaires dans les wilayas d'Oran, de Bejaïa, d'El Tarf, de Boumerdès et de Tipaza, d'une capacité de 300.000 m3 par jour pour chaque station. A noter que les projets de stations de dessalement d'eau de mer, qui sont en cours d'achèvement le long du littoral national, permettraient d'assurer la production de 65% des besoins du pays dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable à l'horizon 2030.