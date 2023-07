Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a entamé mercredi une visite de terrain au cours de laquelle il inspectera plusieurs projets de développement dans les wilayas d'Alger, Boumerdès et Tipasa, et ce à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse.

Le Président Tebboune a entamé sa visite à Boumerdès, où il a procédé à la pose de la première pierre du projet de réalisation de la station de dessalement d'eau de mer de Cap Djinet, d'une capacité de 300.000 m3/j. Plus tôt dans la journée, le président de la République s'est recueilli au Sanctuaire des Martyrs (Alger) à la mémoire des martyrs de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954.

Le Président Tebboune a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des Chouhada de la Guerre de libération nationale.