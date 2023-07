Les capacités de stockage de céréales dans la wilaya de Skikda seront notablement renforcées par la réalisation de deux projets dont la première pierre a été officiellement posée, mardi, dans les communes d’Emdjez Edchich et de Ramdane-Djamel. Houria Meddahi, wali de Skikda, en tournée dans le cadre de la célébration du 61ème anniversaire de l’indépendance et fête de la jeunesse, a présidé, à Emdjez Edchich, une cérémonie de pose de la première pierre d’un entrepôt de proximité pour l’emmagasinage de céréales couvrant une superficie de 2 hectares, et d’une capacité de 50.000 quintaux.

Inscrit à l’indicatif du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, ce projet a nécessité une enveloppe financière de 250 millions DA, ont indiqué in situ les responsables concernés. Mme Meddahi a également posé la première pierre d’un dock-silo stratégique s’étendant sur une superficie de 5 hectares, destiné à stocker un (1) million de quintaux de céréales, financé aussi par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Lors des cérémonies de lancement de ces deux projets, le wali a souligné "la néc essité de déployer tous les efforts possibles pour atteindre l’objectif de consolidation de la sécurité alimentaire". Selon les explications fournies sur place à la cheffe de l’exécutif local, ces deux projets visent à développer la filière céréalière et à augmenter les capacités de stockage de la wilaya, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de renforcement de la sécurité alimentaire.

Il a également été rappelé que les services du Premier ministère avaient donné des instructions à l’effet d’intégrer le lancement des projets de renforcement des capacités de stockage de céréales aux programmes de célébration du 61ème anniversaire de l’indépendance et fête de la jeunesse.