Avec l'été est revenu le temps des sandales ouvertes et des tongs ! Pour pouvoir montrer vos pieds, voici 10 gestes à respecter !

Les vacances, enfin ! On ne rêve plus que d'une chose : laisser tomber les ballerines et porter des sandales... ou des tongs ! Ouste les vieilles baskets fatiguées, on laisse sortir et respirer nos pieds. Mais après plusieurs mois confinés... il faut leur refaire une beauté ! 10 gestes simples pour prendre soin de ses pieds, et oser les montrer cet été.

Pour bien entretenir ses pieds, on les lave avec de l'eau à la bonne température (37 degrés), on les ponce régulièrement pour éviter les cors et on les sèche minutieusement. Des pieds humides qui macèrent ? C'est le terrain favori des mycoses ! Du côté des ongles, on fait attention à bien couper pour prévenir les ongles incarnés.

ATTENTION À BIEN CHOISIR SES CHAUSSURES

La règle vaut pour toute l'année : bien choisir ses chaussures est la BABA du respect de ses pieds. Il faut à tout prix éviter les matières synthétiques, comme le plastique. Et favoriser le cuir et le coton. Pour des sandales : optez pour une texture naturelle. Et faites attention à avoir une bonne semaine souple pour limiter les douleurs. Question talons ? Ne visez pas trop haut et de préférence compensés.

Enfin, qui dit été dit piscine. Pour éviter tant les chocs, que les coupures ou encore d'attraper les verrues du voisin: portez des tongs, ou des claquettes afin de ne pas être en contact avec les surfaces mal nettoyées.

1/10 - Lavez correctement vos pieds - Utilisez de l'eau à 37 degrés maximum, un savon doux, ne les laissez pas sous l'eau trop longtemps.

2/10 - Séchez bien vos pieds après la douche - Prêtez attention à l'intérieur des orteils, cela évitera une macération, qui favorise l'apparition de mycoses.

3/10 - Poncez vos pieds - Pour éviter les cors, utilisez régulièrement une pierre ponce ou un outil spécialisé, pour adoucir et polir vos pieds.

4/10 - Coupez vos ongles d'orteils bien droit - Pour éviter les ongles incarnés : désinfectez votre coupe-ongle ou vos ciseaux, "taillez vos ongles droits (et non en demi-cercle), leur coin formant un angle de 90°. Laissez-les un peu dépasser du bord des doigts de pied (sur 2 à 3 millimètres seulement)", conseille le site Ameli.fr

5/10 - Portez des tongs à la piscine - Dans les endroits publics humides (saunas, piscines, hammam, douches de salles de sport etc) portez des tongs pour limiter le contact avec les surfaces, et les éventuelles transmissions de verrues plantaires.

6/10 - Limitez la transpiration de vos pieds - Pour ce faire, optez pour les bonnes matières : à savoir du coton pour les chaussettes et des matières naturelles (cuir ou coton) pour les chaussures.

7/10 - Aérez vos pieds - Retirez vos chaussures dès que possible : cela évite qu'ils gonflent et qu'ils s'irritent ensuite. Alternez les paires de chaussures d'un jour sur l'autre pour laisser à l'humidité le temps de s'évacuer.

9/10 - Evitez les talons hauts - Ils favorisent le développement des hallux valgus et peuvent engendrer des douleurs aux talons. Préférez des compensées, avec une taille de talon modérée de 3/4cm.

10/10 - Inspectez souvent l'intérieur de vos chaussures - Couture rompue, cuir déchiré... Tout ce qui peut provoquer des petites blessures est à observer !