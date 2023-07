Egalement appelée pied d'athlète car elle touche souvent les sportifs, la mycose des pieds est une infection due à des champignons qui ont une nette attirance pour la couche cornée de l'épiderme. Julien Kaibeck, aromatologue et Annie Casamayou, naturopathe, font le point sur les aliments à privilégier pour éviter leur prolifération cet été.

"Les mycoses ne se plaisent que dans un milieu acide alors qu'à l'inverse, un terrain alcalin ne pourra pas les accueillir. Il faut donc éviter les aliments et boissons sucrées qui acidifient et faire des choix judicieux de glucides en privilégiant les aliments à index glycémique (IG) bas" préviennent Julien Kaibeck, aromatologue, et Anne Casamayou, naturopathe, co-auteurs de Je soigne ma peau au naturel (Ed. Leduc. s)

LES NUTRIMENTS ANTIMYCOSE

Un certain nombre de nutriments aident à rendre le terrain inhospitalier pour les champignons, à condition de les consommer de façon régulière. Ces nutriments ont un impact favorable sur l'écosystème intestinal et un effet fongicide (anti champignons) direct.

La chlorophylle : le pigment vert des végétaux que l'on trouve dans la salade verte, la mâche, les épinards, le chou ou encore la spiruline.

Le sélénium : on en trouve dans les céréales complètes et les noix du Brésil.

L'allicine : le composé de l'ail.

LA DÉCOCTION DE LAPACHO

"Cet arbre originaire d'Amérique du Sud est intéressant pour stimuler l'immunité et combattre la candidose fréquemment associée aux mycoses cutanées" expliquent les auteurs. Pour préparer une décoction de lapacho (en vente en herboristerie ou magasin bio) :

Faites bouillir 15 à 20 g d'écorce de lapacho dans un demi-litre d'eau, pendant 5 à 10 mn. Coupez le feu et laissez reposer 10 mn. Buvez en une tasse le premier jour et augmentez progressivement jusqu'à 3 à 4 fois tasses par jour. A éviter si vous êtes enceinte ou sous traitement anticoagulant.

QUELQUES COMPLÉMENTS UTILES

"Ceux-ci permettront de renforcer ponctuellement vos défenses immunitaires et d'optimiser les réactions de l'organisme dans la lutte contre les agresseurs comme les champignons" ajoutent les auteurs.

La propolis.

Les probiotiques comprenant des souches spécifiques anti-candida de la famille des Lactobacillus (acidophilus, plantarum, casei ou rhmanosus) ou des Bifidobacterium.