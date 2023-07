Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a présidé lundi à Alger, l'ouverture des travaux de la deuxième session du dialogue stratégique algéro-italien autour des relations bilatérales et des questions politiques et de sécurité globales.

Les travaux de cette session se déroulent au siège du ministère, en présence des secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères, côté algérien, MM. Lounès Magramane et italien, Riccardo Guariglia, ainsi que des membres des délégations des deux pays. Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Attaf a souligné que 2022 était pour les deux pays "une année chargée d'indicateurs très positifs et satisfaisants pour les deux parties, confortant ainsi leur volonté commune de poursuivre les efforts afin de réaliser tous les objectifs stratégiques fixés par les hautes autorités algériennes et italiennes".

Les relations algéro-italiennes "sont aujourd'hui au beau fixe, grâce aux nouveaux acquis réalisés à même de consolider le partenariat stratégique entre nos deux pays pleinement engagés par leur approche dans le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération, dont nous avons célébré, au début de l'année courante, le 20e anniversaire de sa signature", a-t-il indiqué.