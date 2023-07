L’équipe olympique algérienne de football a été forcée au partage des points face à la formation du sultanat d’Oman (0-0), dimanche-soir au stade du 19 mai 1956 d’Annaba, pour le compte de la 1ère journée du tournoi de football des jeux sportifs arabes (JSA) 2023 (Gr. A).

La rencontre a semblé, dès le coup d’envoi, compliquée pour les deux équipes qui ont, tour à tour, « vendangé » deux occasions assez nettes de scorer dans les 5 premières minutes. Malheureusement, ni l’algérien Mohamed Ait El Hadj qui a trop tergiversé et perdu son duel avec le gardien adverse, ni le centre-avant omanais qui a placé une tête au-dessus des bois, ne parviendront secouer les filets.

L’équipe nationale algérienne, qui a pris peu à peu l’ascendant, a bien cru ouvrir la marque à la 37’ lorsque Massinissa Naït-Salem parvint à tromper le keeper omanais à la suite d’un coup-franc. Malheureusement pour lui et les Verts, le but ne sera pas validé en raison d’une position de hors-jeu. Les hommes de Rachid Ait Mohamed se montrent plus à leur avantage en seconde période, multipliant et div ersifiant leurs offensives.

Ils ont même pensé obtenir un penalty à la suite d’une faute de main dans la surface de réparation omanaise, mais l’arbitre n’était pas du même avis et laissa le jeu se poursuivre. Il y eut également ce tir puissant de Yacine Zeghad sur le montant, suivi de plusieurs autres offensives, mais l’arrière garde omanaise a tenu bon en défendant crânement son périmètre, mais également en usant de subterfuges tels que les pertes de temps.

La rencontre s’achèvera finalement sur le score nul et vierge de 0-0 qui expédie le Soudan à la première place du groupe A, en attendant l’explication entre algériens et soudanais, le 5 juillet prochain à 21 heures.