D'intenses recherches ont été lancées pour retrouver une personne, âgée de 19 ans et issue de la wilaya de Guelma, portée disparue à la plage Larbi Ben M’hidi dans la commune de Skikda, a-t-on appris dimanche auprès de la direction locale de la Protection civile.

Les services de la Protection civile de Skikda ont mobilisé à cet effet 17 plongeurs, 13 éléments tous grades confondus et 3 zodiacs en plus d’autres équipements, a déclaré à l’APS la chargée de communication et d’information auprès de cette direction, Imène Merouani, ajoutant que l’opération est conduite par le directeur de la protection civile, le colonel, Sadek Derawat. L’opération de recherche s’effectue entre les centres de surveillance n 3 et 4 à la plage Larbi Ben M’hidi en plus d’une vaste action de ratissage le long de la plage, a-t-on indiqué.