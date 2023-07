La Direction de la jeunesse, des sports et des loisirs de la wilaya d'Alger organise, à partir de dimanche, un concours de fresques de street-art, à l'occasion du 61eme double anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse et le début de la 15e édition des Jeux sportifs arabes, indique un communiqué de la direction.

Sous le slogan "L'indépendance, vue par les jeunes", ce concours qui s'étalera jusqu'au 5 juillet, verra la participation de 61 jeunes représentant différents établissement pour jeunes et associations ainsi que des étudiants des instituts des beaux-arts et des amateurs.

Le concours aura lieu au niveau de la place de la Grande poste.

Le concours verra la réalisation de "50 fresques murales" sur divers sujets dont "la fête de l'indépendance et de la jeunesse" et "la Révolution algérienne" ainsi que les pays arabes participants aux jeux sportifs arabes en Algérie".