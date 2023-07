L'Assemblée générale (AG) constitutive de l'Association des "Amis de la Révolution algérienne" se tiendra lundi au Centre international de Conférences (CIC) "Abdellatif Rahal", en présence de plus de 80 participants d'Algérie et de pays frères et amis, a-t-on appris auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Lors de cette AG, il sera procédé à l'élection du président de l'Association et de son bureau exécutif, outre l'inauguration de son siège à Alger, et ce à l'occasion de la clôture des festivités commémorant le soixantenaire du recouvrement de la souveraineté nationale et la 61eme fête de l'indépendance.

Les participants au Séminaire international sur les "Amis de la Révolution algérienne", organisé en mai 2022, sous le thème "La Révolution algérienne, source de rayonnement des valeurs humaines, pont d'amitié entre nations", sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avaient recommandé la création d'une association internationale des Amis de la Révolution algérienne, en vue de préserver les liens forts entre l'Algérie et les amis de sa Révolution et de sauvegarder sa mémoire historique et renforcer les valeurs suprêmes pour lesquels ils ont lutté.

Les participants ont également recommandé la préservation du legs historique et militantisme des amis de la Révolution algérienne, la consécration de la dimension de solidarité entre peuples et le soutien aux mouvements de libération justes de par le monde, conformément aux usages et pactes internationaux et afin de contribuer à la consolidation de la paix et la sécurité internationales.

L'Algérie veille toujours au maintien des passerelles de communication avec les amis de la Révolution en les honorant et en les invitant aux cérémonies célébrant les fêtes nationales, mais aussi à travers l'approfondissement des connaissances les concernant dans les programmes scolaires. Le Président de la République, avait inauguré, le 5 juillet 2022, au niveau de l'esplanade de Riadh El Feth (Alger) une stèle dédiée aux "Amis de la Révolution algérienne", à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, et ce en vue de faire connaitre les valeurs humanitaires de Novembre et reconnaitre le mérite de ces amis qui ont soutenu la Révolution algérienne.