La docteure en psychologie et vice-présidente de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche (FOREM), Sabrina Gahar, a été élue au siège des Nations unies, en qualité de membre du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, avec 44 voix sur 57.

Cette élection vient s'ajouter aux autres succès diplomatiques engrangés par l’Algérie. Elle témoigne de la reconnaissance internationale du rôle positif de l'Algérie dans la promotion et la protection des droits de l'Homme, en particulier ceux des travailleurs migrants. Elle s'inscrit dans le cadre de la dynamique impulsée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour le redéploiement de l'Algérie à l'échelle internationale et la consolidation de sa place dans les différents organes de l'ONU.

Ce comité, composé de 14 experts indépendants, est chargé du suivi de l'application par les Etats parties de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ratifiée par l'Algérie en 2004. Instrument international ratifié par 58 Etats membres des Nations unies, la Convention vise à protéger les droits de tous les travailleurs migrants.

Ledit comité a pour tâche d'examiner les rapports des Etats parties et de formuler des recommandations sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, contribuant, ainsi, à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs migrants.