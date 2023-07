Près de 80 zones d’ombre, dans la wilaya de Constantine, ont fait objet de visites médicales à domicile, organisées, au titre du second trimestre de l’année 2023, à l’initiative de la Direction de la santé et de la population (DSP), a-t-on appris lundi auprès des services du secteur.

L’opération qui s’inscrit dans le cadre des Journées ouvertes de promotion médicale (2e édition), a porté sur l’organisation de pas moins de 2695 consultations en médecine générale et spécialisée, touchant la population de ce nombre de zones reculées, a révélé à l’APS le chargé de communication et d’information à la DSP, Amir Aidoune.

L’initiative, a-t-il fait savoir, a ciblé des populations des communes de Beni H’midene , d’Ibn Ziad , d’Ibn Badis , de Messaoud Boudjeriou, de Zighoud Youcef, et d’Ain Smara , expliquant qu’un staff médical et paramédical composé notamment de médecins spécialistes en pédiatrie, chirurgie dentaire, médecine interne et gynécologie obstétrique, en plus d’agents paramédicaux et de psychologues, relevant de divers établissements de santé de proximité, a été mobilisé pour assur er le bon déroulement de cette opération.

Des opérations similaires seront prochainement organisées dans plus de 120 zones d’ombre à travers la wilaya de Constantine a conclu la même source.