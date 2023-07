Une promotion composée de 150 agents paramédicaux est sortie de l’Institut national de formation supérieure paramédicale "défunt Moudjahid Dr Djebbari Abdelkrim" de Saïda, a-t-on appris, dimanche, du Directeur de cet Institut.

"La promotion, sortie fin juin dernier, comprend 100 infirmiers de santé publique, 34 assistants opérateurs d'appareils d'imagerie médicale et 24 sages-femmes", selon Oggadi Reda. Il a ajouté que ces agents paramédicaux ont reçu une formation théorique et pratique d'une durée de 3 et 5 ans, leur permettant d'acquérir diverses connaissances et compétences pour exercer leurs fonctions dans leur domaine de spécialisation à travers divers établissements de santé.

Le même responsable a souligné que cette opération permettra le soutien de divers établissements et services de santé, à travers les wilayas de Saïda, Nâama et El Bayadh, où ces agents prendront leurs fonctions au début du mois de septembre prochain.

Le Directeur de l’Institut a fait part d’une autre promotion paramédicale composée de 24 agents en anesthésie et réanimation, qui devraie nt obtenir leur diplôme, en octobre prochain, et seront orientés vers les différents établissements de santé des wilayas précitées. M. Oggadi a indiqué que la prochaine saison de formation verra l’introduction de deux spécialités d’assistants sociaux et secrétaires médicaux à l’Institut national de formation supérieure paramédicale de Saïda, et ce, après le recrutement de spécialistes qui encadreront ces deux spécialités.

Cet Institut recense 1.039 étudiants inscrits dans les spécialités d’infirmier de santé publique, assistant opérateur d’appareils d’imagerie médicale, laborantins de santé publique, agents médicaux et sages-femmes.