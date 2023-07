Le constructeur américain de véhicules électriques Tesla a livré 466.140 voitures au deuxième trimestre, selon un communiqué publié dimanche, au-dessus des attentes malgré un marché difficile. Ces volumes représentent une hausse de 83% par rapport à la même période de l'an dernier, et de 10% par rapport aux trois premiers mois de 2023.

C'est sensiblement plus que les prévisions des analystes, qui tablaient sur un chiffre inférieur à 450.000 véhicules livrés. D'avril à juin, Tesla a produit 479.700 voitures, soit une hausse de 85% sur une an, également au-dessus des anticipations du marché. Sur la première moitié de l'année, le groupe d'Austin (Texas), a produit 920.508 automobiles, soit un peu plus de la moitié de l'objectif de 1,8 million qu'il s'est fixé pour 2023.

"Les baisses de prix effectuées en début d'année ont porté leurs fruits pour Musk & compagnie", ont commenté, dans une note, les analystes de Wedbush Securities. "La demande, qui semble rester très soutenue, et l'amélioration du rythme de production ont permis de dépasser largement les attentes ce trimestre", ont-ils ajouté.

Face à la concurrence accrue sur le marché des véhicules électriques, Tesla a procédé à plusieurs baisses de prix, que ce soit aux Etats-Unis, enEurope ou en Chine. Cette stratégie lui a aussi permis de faire face à un ralentissement général de la demande en Chine.

"Nous avons fait le choix d'écouler des volumes plus conséquents et de constituer une flotte plus importante, plutôt que de vendre moins à des marges supérieures", avait déclaré le directeur général Elon Musk lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats du premier trimestre, fin avril.

Aux Etats-Unis, Tesla a également bénéficié de la révision récente de l'éligibilité de ses modèles à la totalité des 7.500 dollars d'abattements fiscaux offerts par le gouvernement Biden. Jusqu'ici, les acheteurs du modèle 3, véhicule d'entrée de gamme, ne pouvaient prétendre qu'à la moitié de cette somme, car certaines pièces étaient produites en Chine.