Une production globale estimée à 42.630 quintaux (qx) des différentes espèces de céréales a été engrangée dans la wilaya de Ghardaïa, au terme de la campagne moisson battage 2022/2023 qui s'est achevée la fin du mois de juin, a-t-on appris de la direction des services agricoles (DSA) de la wilaya.

Cette récolte, qui s’est effectuée sur une surface ensemencée sous pivots de 1.468 hectares (ha), a donné près de 38.633 qx de blé dur, 2.643 qx de blé tendre et 1.003 qx d’orges, a révélé à l’APS Khaled Djebrit, ingénieur en chef chargé des statistiques à la DSA.

L’ensemble de cette production de graminée engrangée dans 29 exploitations agricoles dédiées à la céréaliculture dans la wilaya de Ghardaia a été livrée à la Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) de Laghouat qui a mobilisée les moyens conséquents pour la réussite de cette campagne de moisson qui a débuté la fin du mois de mai dernier, a-t-il précisé.

Il est à rappeler que les pouvoirs publics ont déployé tous les efforts nécessaires pour soutenir la filière céréaliculture notamment une vingtaine de moissonneuses à sac et bac , des camions de tran sport appartenant à la CCLS de Laghouat chargé de la collecte de la production ainsi que des équipes de la protection civile avec leurs moyens de lutte anti incendie ont été mobilisées durant toute la période de moisson battage.

La wilaya de Ghardaïa a consacré quelques 1.468 ha sous pivots de la Surface Agricole Utile (SAU) à la céréaliculture durant cette campagne, a indiqué le directeur local du secteur, Badredine Houichiti soulignant que sur les 1.468 ha moissonnés situés pour la plupart dans les zones sud de la wilaya ( Metlili et Seb seb),1.220 ha de terres arables ont été consacrés au blé dur ,130 ha au blé tendre et 118 ha pour l’orge .

Des spécialistes et ingénieurs agronomes de Ghardaïa ont relevé que le rendement moyen à l’hectare reste encore en deçà des prévisions, malgré les séries de rencontres de vulgarisation organisées par les services de la DSA sur la céréaliculture saharienne et l’itinéraire technique basé sur les respects des étapes notamment la date des semis et l’utilisation des engrais.

Plusieurs parcelles ont été infestées par les mauvaises herbes, ont souligné les spécialistes de la céréaliculture précisant également que les semences utilisées ne s’acclimatent pas avec l’environnement locale et cela malgré le suivi de l’itinéraire technique.

Pour le DSA, des mesure s seront prises pour la prochaine campagne de semence 2023/2024 pour éviter ces aléas et augmenter le rendement à l’hectare et la superficie dédiée à la céréaliculture qui doit passer de 1.468 à 2.000 ha.