Quelque 6.500 jeunes et enfants de la wilaya de Tiaret devront bénéficier, à partir de la mi-juillet en cours, de camps d’été et de virées de cure et touristiques vers les plages, à l’occasion de la saison estivale, a-t-on appris dimanche auprès du directeur de la Jeunesse et des Sports, Amar Semani.

M. Semani a indiqué que ce programme, élaboré par sa direction et qui se poursuivra jusqu'à fin août prochain, comprend le départ de 2.000 enfants de familles nécessiteuses vers les deux centres de camping de la commune de Tiaret et de la direction de l'éducation à Aïn El-Turck (Oran) et Aïn Brahim à Sidi Lakhdar (Mostaganem), alors que le ministère du secteur prendra en charge 750 autres enfants dans des colonies de vacances dans d'autres wilayas.

Dans le cadre du même programme estival, au moins 900 jeunes bénéficieront de sorties, qui seront organisées quotidiennement vers les plages des wilayas de Tipaza et de Mostaganem, en plus de sorties touristiques et récréatives vers les wilayas de Tlemcen, Oum El-Bouaghi et Mostaganem, ce chiffre étant appelé à la hausse, a-t-on ajouté. Un autre p rogramme a également été mis en place au profit des enfants et des jeunes vivant dans les zones reculées, visant à faire bénéficier environ 2.000 d'entre eux des six piscines couvertes réparties dans les villes de Tiaret, Frenda, Sougeur et Ksar Chellala, selon un calendrier qui sera mis en place à la mi-juillet.

Par ailleurs, les enfants et les jeunes de 13 communes profiteront d'activités récréatives, de jeux et de compétitions présentés par des équipes artistiques et culturelles. En parallèle, des virées touristiques seront organisées dans des zones archéologiques et récréatives, telles que le Centre équestre Chaouchaoua, la Forêt plateau et le Centre Equestre "Emir Abdelkader".

Les encadreurs de ces activités devront sensibiliser, lors des différentes étapes, les enfants et les jeunes des dangers liés aux fléaux sociaux, notamment la toxicomanie et l’internet, tout en les mettant en garde contre les risques de baignade dans les oueds, plans d’eau et bassins.