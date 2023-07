Le parc hôtelier de la wilaya d’Annaba a été renforcé par l’ouverture d’un nouvel hôtel classé "3 étoiles", entré récemment en service sur le front de mer de l’antique Hippone, a-t-on appris, du directeur du tourisme et de l’artisanat, Kamel Yeghza.

Ce responsable a indiqué, dans une déclaration à l’APS, que ce nouvel établissement hôtelier ayant pour dénomination sociale "Hôtel Saint-Cloud", et réalisé dans le cadre d’un investissement privé dans une zone urbaine surplombant la plage Fellah-Rachid, offre un total de 95 lits et propose des services à même de contribuer à la promotion du tourisme dans la wilaya, et de booster l’attractivité touristique du chef-lieu de wilaya.

Cet hôtel propose un hébergement confortable pour les touristes et les familles qui affluent en grand nombre sur le littoral annabi durant la saison estivale. L’établissement fournit également des espaces de divertissement et de détente dans un cadre très agréable, selon la même source.

M. Yeghza a déclaré, d’autre part que la capacité d’hébergement dans la wilaya d’Annaba sera renforcée "dans les prochains jours" par la réouverture de l’hôtel "Seybouse International" (ex-Plaza) qui dispose d’une capacité de 500. La capacité d’accueil des structures hôtelières de la wilaya d’Annaba dépasse à l’heure actuelle les 4. 800 lits, selon le même responsable qui a ajouté que le secteur dont il a la charge atteindra d’ici à 2025, en matière de capacités d’accueil, le seuil des 10.000 lits, grâce à des projets touristiques (hôtels, résidences et complexes touristiques) dont il est prévu la réception au cours des deux prochaines années.

Le directeur du tourisme et de l’artisanat, rappelant, à ce propos, que 25 projets d’investissement touristique sont enregistrés à Annaba, a aussi fait savoir que la wilaya compte cinq zones d’expansion touristique couvrant une superficie totale de 158 hectares, au chef-lieu de wilaya, à Chetaïbi, à Seraïdi et à Sidi Salem, dans la commune d’El Bouni.