La troupe théâtrale "Triangle de la vie" relevant de l’Unité nationale d'instruction et d'intervention de la direction générale de la Protection civile a enchanté dimanche le public de la maison de la culture Mohamed Boudiaf de Bordj Bouarréridj à travers son spectacle révolutionnaire "Azikat El Abtal" (les allées des héros).

Un public nombreux composé d’enfants notamment a assisté à cette pièce théâtrale mise en scène par Mohamed Belkisriya, qui relate la souffrance des familles algériennes pendant l’ère coloniale à travers des faits et images inspirés de la merveille "les enfants de la Casbah" du défunt Abdelhalim Rais.

L’œuvre théâtrale traite du quotidien d’une famille dont les enfants ont rejoint le combat pour l’indépendance sans qu’aucun d’entre eux ne soit au courant de l'engagement de l'autre.

Ils sont arrivés jusqu’à s’accuser de négligence dans l’accomplissement du devoir national provoquant des conflits entre eux.

A chaque différend, c’était le sens de fraternité qui dominait et les parents veillaient à les conseiller et à les réunir, puis le secret a été divulgué et chacun d’eux a su que son frère était un fidaî ou un responsable dans la Révolution ce qui a contribué à consolider davantage leur relation.

Le spectacle a permis de découvrir l’autre visage honorable du corps de la Protection civile dont les membres de cette troupe ont pu mettre en avant les valeurs nationales et les grands sacrifices consentis par les Chouhadas pour que les futures générations puissent vivre libres.

La pièce théâtrale suivie avec attention par le public a pour objectif d’encourager la consolidation de l’esprit national et la préservation du patrimoine national.

Dans une déclaration à l’APS, le directeur de la maison de la culture, Mohamed Larbi Zeghdoud, a indiqué que ce spectacle s’inscrit dans le cadre du programme de célébration du 61ème anniversaire de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse.

Il a fait savoir que la pièce "Azikat El Abtal" était la dernière production de la troupe "Triangle de la vie" spécialisée dans la production des spectacles à dimension nationale et qui a sillonné plusieurs wilayas du pays.