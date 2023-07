Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, l'élaboration d'un plan "bien défini et ficelé" pour l'utilisation des eaux des stations d'épuration des eaux usées dans l'irrigation agricole et dans l'industrie, indique un communiqué du Conseil des ministres.

Concernant la stratégie d'utilisation des eaux des stations d'épuration dans l'irrigation agricole et dans l'industrie, le président de la République a ordonné l'élaboration d'un plan bien défini et ficelé, qui tienne compte de nombre d'indicateurs, a précisé la même source. Il s'agit de la détermination précise du niveau des eaux récupérées suivant le procédé d'épuration, et la définition des besoins nationaux, ainsi qu'un recensement technique de toutes les stations d'épuration en panne et celles en service, dans chaque commune et wilaya, en vue d'en déterminer les capacités de production, ajoute la même source.

Il s'agit également d'inscrire les besoins en termes de développement de l'automatisation du secteur, au titre du programme du Gouvernement, en priorisant les wilayas ne disposant pas de stations de traitement des eaux usées à des fins d'irrigation, au lieu de puiser des eaux souterraines, classées réserve stratégique, mais aussi de fixer un objectif de 40% d’eaux récupérées à court terme, pour les utiliser à des fins agricoles et industrielles", conclut le communiqué.