Le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid, a reçu dimanche à Alger, le ministre malaisien du Développement de l'Entreprenariat et des Coopératives, Datuck Ewon Benedick, avec lequel il a convenu de la mise en place d'un comité mixte chargé de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'entreprenariat et de l'innovation. L'audience a eu lieu au niveau du ministère et a été, par la suite, élargie aux membres de la délégation malaisienne et des responsables algériens du secteur des Start-up.

M. Oualid a déclaré à l'issue de cette séance de travail s'être mis d'accord avec son homologue malaisien pour organiser une rencontre regroupant les chefs d'entreprises et les PME des deux pays, sur le partage des connaissances et le savoir-faire dans le domaine du financement et soutien à l'entreprenariat et l'innovation. Il a été aussi convenu entre les deux ministres "la mise en place d'un comité mixte qui fera en sorte de concrétiser toutes ces actions et renforcer la coopération entre les deux pays dans ces secteurs", a-t-il ajouté.

Cette audience s'inscrit dans le cadre d'une visite de trois jours qu'effectuera le ministre malaisien en Algérie avec comme objectif principal de "mieux découvrir le système de l'entrepreneuriat et de l'innovation dans le pays, mais aussi de visiter un certain nombre d'acteurs et d'entreprises activant dans ces domaines", selon M. Oualid. En outre, le but de cette visite est également de "voir dans quelle mesure ces deux domaines pourraient relancer la coopération et la relation historique entre l'Algérie et la Malaisie", qui mériterait, selon le ministre, de se développer davantage dans le domaine économique.

De son côté, M. Benedick a déclaré que les discussions avec son homologue algérien "ont tourné autour du développement des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine des PME", en plus d'étudier les voies et moyens "de renforcer la coopération dans le domaine du commerce et de l'entrepreneuriat". Cette séance de travail a été suivie par la visite des locaux du fonds des startups, Algerian Startup Fund (ASF), durant laquelle le ministre malaisien a suivi une présentation de cet organisme de financement basé sur le capital risque.

M. Benedick s'est rendu, par la suite, au siège d'Algeria Venture où il a assisté à une présentation des missions de cet accélérateur public de startups, et à un exposé sur les facilitations accordées par l'Etat algérien pour promouvoir l'écosystème de ces jeunes pousses. La visite a été aussi l'occasion pour certaines startups de présenter leur entreprises et leur évolution.