L'Agence nationale de la promotion du commerce extérieur (ALGEX) a mené, en 2022, plusieurs activités visant à soutenir et accompagner les exportateurs et à faciliter leur accès aux marchés extérieurs.

Outre ses efforts de vulgarisation des mesures et facilitations visant à promouvoir les exportations hors hydrocarbures à travers le territoire national, ALGEX a contribué à la préparation du projet d'ouverture de la ligne maritime "Alger-Nouakchott-Dakar" et conclu des accords et mémorandums de coopération avec des agences similaires à l'étranger en vue de consolider les relations de partenariat et la coopération internationale, selon le bilan de cette agence (sous tutelle du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations), dont l'APS a obtenu une copie.

Au titre des mesures d'accompagnement des exportateurs algériens pour faciliter leur accès aux marchés extérieurs, le bilan indique que 1580 opérateurs économiques et exportateurs avaient été reçus, en 2022, au niveau de "Dar El Moussader" au siège d'ALGEX, précisant que les opérateurs avaient également été informés et orientés lors d'entretiens "Visio-Export".

La même année, un procès-verbal a été établi par l'agence sur les propositions et recommandations à même de surmonter les obstacles qui se dressent devant l'exportation des dattes algériennes vers certains marchés internationaux, avec la mise en place de mesures d'urgence et d'autres à moyen terme.

Toujours dans le cadre du soutien et de l'accompagnement des exportateurs vers les marchés internationaux, l'agence a organisé une réunion de coordination avec les exportateurs vers le marché américain pour évaluer le commerce bilatéral et discuter des opportunités et avantages de ce marché pour les produits algériens et des obstacles qui entravent leur accès à ce marché.

Par ailleurs, ALGEX a eu un riche programme au titre de la promotion des relations d'affaires, de l'accompagnement des opérateurs économiques algériens et de l'organisation et de l'encadrement de la participation des entreprises algériennes dans divers salons, foires et événements économiques organisés à l'étranger.

Dans ce cadre, l'agence a développé la plateforme numérique "ALGERIA EXPORTERS", qui permet aux exportateurs algériens de faire connaître leurs entreprises et leurs produits et de nouer des relations d'affaires avec des opérateurs étrangers.

Selon ALGEX, la plateforme compte 183 exportateurs inscrits, sachant que 400 demandes d'inscription ont été reçues en 2022. L'agence a également encadré la participation algérienne dans des salons généralistes et spécialisés organisés à l'étranger (France, Sénégal, Russie et Turquie) et organisé des événements analogues au niveau national, dont la manifestation Assihar de Tamanrasset et la Journée d'étude sur l'exportation des dattes organisée au siège de l'agence. ALGEX a aussi œuvré au renforcement de la coopération avec les agences de soutien à l'exportation de divers pays.