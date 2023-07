Déclarations des sélectionneurs des équipes de football d’Algérie et d’Oman, recueillies par l’APS en zone mixte à l’issue du match du premier tour (Gr. A), qui s’est soldé par un résultat nul 0-0, dimanche-soir au stade 19 mai 1956 d’Annaba, dans le cadre du tournoi de football des Jeux sportifs arabes (JSA2023).

-Rachid Ait Mohamed (Algérie) :

« Les premiers matches d’un tournoi sont toujours difficiles. Nous avons joué, ce soir, contre une équipe organisée défensivement et nous avons eu quelques difficultés à annihiler leurs attaques en première mi-temps. Nous avons remédié à la situation en seconde période, au plan tactique, et cela nous a permis de contrôler le jeu et de nous améliorer ».

« Nous aurions pu remporter le match si nous avions mieux synchronisé nos actions et fait montre d’efficacité devant les buts. Deux lacunes sur lesquels nous allons nous concentrer pour améliorer notre performance et passer au tour suivant ».

-Akram Mohammed Habriche (Oman) :

« C’était un match très difficile contre un adversaire qui joue bien à domicile et devant ses supporters. Il reste que le point que nous avons glané ce soir est précieux et nous servira pour le reste de notre parcours dans ce tournoi ».

« La baisse de régime due à la fatigue en seconde mi-temps s’explique par la forte pression que nous ont fait subir les joueurs algériens, mais notre résistance défensive nous a permis de garder ce résultat nul que nous considérons comme très positif »