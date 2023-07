Les sélections algériennes de natation et de para-athlétisme (handisport) sont à pied d'oeuvre depuis dimanche à Oran, en prévision de leur participation à la 15e édition des Jeux sportifs arabes, organisée en Algérie du 5 au 15 juillet en cours, dont une partie des compétitions se tient dans la capitale de l’ouest du pays.

Les 26 nageurs de la sélection nationale, dont 13 filles, ont rejoint leur résidence au village des Jeux arabes de la commune de Bir El Djir, qui a accueilli, auparavant, les athlètes participant à la précédente édition des Jeux méditerranéens, l'été dernier, où ils ont reçu un accueil distingué.

Le chef de la délégation, Bouchendouga Mouloud, a indiqué à l’APS que les nageurs sont prêts à relever le défi et comptent remporter plus consécrations dont 5 à 6 médailles d'or, pour être la meilleure édition, par rapport à l'édition 2011, durant laquelle une seule médaille d’or a été obtenue. Pour sa part, un membre du bureau de la Fédération algérienne d’handisport (FAH), Kamel Bousbaa, a exprimé sa satisfaction pour cet accueil, soulignant: " nous aspirons, lors de cette manifestation sportive arabe, à remporter le plus grand nombre de médailles possibles et à honorer le pays".

Selon le même responsable, la délégation para-athlétisme est composée de 30 athlètes répartis sur les concours (lancer du poids, javelot, disque et les épreuves du 100 m, 200 m, et 1.500 mètres).

A noter qu'Oran accueille, lors de la 15e édition des Jeux sportifs arabes, l'athlétisme, le handball (garçons), la gymnastique, la natation et les sports de boules.