Certains symptômes bien particuliers peuvent faire penser à un cancer du col, des ovaires

ou de l’utérus. Mais trop peu de femmes les connaissent.

Les « cancers gynécologiques », ce sont les formes de cancer qui touchent une partie des organes reproducteurs (les ovaires , le col, l’utérus, le vagin ou la vulve). Et, le plus souvent, la clé de la guérison tient dans un dépistage précoce .

« Mais encore faut-il que les femmes sachent reconnaître certains symptômes afin qu’elles n’hésitent pas à prendre rendez-vous avec leur gynécologue », explique le Dr Cynthia Gelb, du Centre américain de contrôle et de prévention des maladies. « Or, l’étude que nous venons de mener auprès de 132 femmes âgées de 40 à 60 ans, montre que ces symptômes ou ces « signes » qui indiquent que quelque chose dysfonctionne, sont encore mal connus des femmes. »

Cancers féminins : les femmes ne s’écoutent pas assez

Les participantes à cette étude, toutes résidentes de grandes villes américaines (Chicago, Los Angeles, Miami et New-York) se sont vu remettre une liste de 8 symptômes et les chercheurs leur ont demandé lesquels les inciteraient à prendre rendez-vous avec le médecin et quels sont ceux qui leur semblaient plutôt du ressort des « petits maux typiquement féminins ». Les saignements entre les règles ou les modifications de l’aspect de la vulve sont deux signes que les participantes à cette étude ont jugés suffisamment inquiétants pour consulter un médecin.

Mais rares sont celles qui ont estimé que l’envie fréquente d’uriner, une grande fatigue, des maux de dos ou de ventre pouvaient être des signaux d’alerte. «Pourquoi s’inquiéteraient-elles puisque la plupart des femmes font face à des périodes de fatigue, ont mal au ventre quand elles ont leurs règles ou pensent que l’envie d’uriner est lié à la pré-ménopause » explique le Dr Gelb. Or, ce sont des signes que toutes les femmes devraient connaître. Et qui devraient les pousser à consulter, car ce sont aussi des symptômes de cancer gynécologique. Comme le rappelle le Dr Gelb, l’an dernier, 90 000 « cancers féminins » ont été diagnostiqués aux Etats-Unis et 30 000 femmes en sont mortes.