Un vaccin conçu à partir de cellules immunitaires s'est montré efficace contre le cancer de l'ovaire.

Un vaccin personnalisé contre le cancer de l'ovaire a affiché des résultats prometteurs, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Science Translational Medicine.

Les chercheurs de l'Université de Pennsylvanie aux Etats-Unis et le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) en Suisse ont mené cet essai avec 25 patientes. Le vaccin personnalisé a été fabriqué à partir des propres cellules immunitaires des malades.

Elles ont été exposées en laboratoire au contenu des cellules tumorales puis injectées aux patientes pour initier une réponse immunitaire plus large. L'essai, mené chez des patientes atteintes de cancer de l'ovaire avancé visait principalement à déterminer l'innocuité et la faisabilité de ce protocole. Le vaccin a été administré toutes les trois semaines, parfois jusqu'à 6 mois.

"L'idée est de mobiliser une réponse immunitaire qui va cibler la tumeur très largement, frappant une variété de marqueurs, y compris certains qui ne seraient trouvés que sur cette tumeur particulière", a déclaré Janos L. Tanyi, professeur d'obstétrique et gynécologie à l'université de Pennsylvanie et auteur de l'étude.

Environ la moitié des patientes vaccinées ont bien répondu au vaccin et ont eu tendance à vivre beaucoup plus longtemps sans progression de la tumeur. Les chercheurs ont observé un taux de survie à deux ans de 100 % chez les femmes qui ont bien répondu au vaccin contre 25 % chez celles qui n'ont pas bénéficié du vaccin.

"Ce vaccin semble être sûr pour les patients et suscite une large immunité anti-tumorale. Nous pensons qu'il justifie un nouveau test sur des cohortes plus larges" a déclaré Janos L. Tanyi.

Le cancer de l'ovaire concerne environ 4 400 personnes par an. C'est le 7ème cancer le plus fréquent chez la femme. Il apparaît le plus souvent après la ménopause (l'âge moyen du diagnostic est de 65 ans).