Des scientifiques américains ont découvert une mutation génétique qui augmente le risque de cancer de l'ovaire et qui serait transmise de père en fille.

Certaines mutations génétiques transmises par voie héréditaire sur le gène BRCA 1 (celui que l'on appelle désormais le gène Angelina Jolie) prédisposent les femmes qui en sont porteuses à des risques extrêmement élevés de cancer du sein et des ovaires.

Mais les chercheurs du Roswell Park Cancer Institute de Buffalo (Etats-Unis) pensent qu'une autre mutation génétique pourrait également augmenter le risque de cancer de l'ovaire. Ce gène suspect, appelé MAGEC3, serait situé sur le chromosome X des pères et donc transmis du père aux filles. Les cancers de l'ovaire liés au gène MAGEC3 apparaîtraient de façon plus précoce que ceux liés aux gènes maternels.

Et cette mutation génétique serait également associée à un taux plus élevés de cancer de la prostate chez les pères et les fils. "Ce que nous devons faire désormais, c'est de nous assurer que nous avons le bon gène en séquençant plus de familles afin de trouver des familles liées à cette mutation du chromosome X" déclare le Dr Kevin Eng, principal auteur de cette étude publiée dans Plos Genetics.