Le CR Belouizdad, vainqueur samedi à domicile face à l'ASO Chlef (1-0), s'est rapproché un peu plus d'un quatrième titre de rang, alors qu'en bas du tableau le RC Arbaâ et le NC Magra ont réalisé une excellente opération dans la course au maintien, à l'occasion de la 26e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis.

Dans un remake de la récente finale de la Coupe d'Algérie, le CRB n'a pas raté cette fois-ci l'occasion de s'imposer face à l'ASO Chlef, et du coup franchir un grand pas vers le titre.

L'attaquant camerounais Leonel Wamba a permis au Chabab (30e) de prendre trois précieux points, face à une équipe chélifienne qui est redescendue de son nuage quelques jours après avoir remporté la deuxième Coupe d'Algérie de son histoire.

Le poursuivant direct du leader, le CS Constantine, n'a pas pesé lourd en déplacement face au NC Magra, en s'inclinant (2-1).

Les Constantinois se sont heurtés à une équipe de Magra qui voulait à tout prix la victoire pour s'éloigner de la zone de relégation.

Le revers concédé par la formation constantinoise n'a pas été mis à profit par le trio MC Alger- ES Séti f- USM Alger, qui occupaient avant cette journée conjointement la troisième place.

Le MCA et l'ESS ont été tenus en échec à domicile, à la surprise générale, par les deux relégables respectivement le HB Chelghoum Laïd (1-1) et le Paradou AC (0-0), ratant ainsi l'occasion de réduire l'écart avec le dauphin du leader. De son côté, l'USM Alger a concédé une deuxième défaite consécutive, cette fois-ci sur le terrain du RC Arbaâ (2-1). Le buteur maison d'Ezzerga Mohamed Toumi, auteur d'un doublé, a creusé l'écart en tête du classement des buteurs avec 12 buts, à trois longueurs de Sofiane Bayazid (USM Khenchela) et Mohamed Amine Souibaâh (ASO Chlef) qui comptent 9 buts chacun.

La JS Saoura qui devait confirmer son dernier succès décroché face à l'USMA (2-0), est retombée dans ses travers en se contenant du point du nul à la maison face à la JS Kabylie (2-2).

Un semi-echec qui pourrait être lourd de conséquence pour les hommes de Mounir Zeghdoud, qui hypothèquent sérieusement leurs chances de terminer la saison sur le podium.

La JSK, quant à elle, revient avec un point précieux dans la course au maintien.

Les "Canaris" restent toujours invaincus depuis l'arrivée à la barre technique de l'entraîneur Youcef Bouzidi au début de mai dernier, en remplacement de Miloud Hamdi, limogé.

A l'instar du RCA et le NCM, l'US Biskra a pris une sérieuse option pour le maintien en l'emportant difficilement face à l'USM Khenchela (1-0), grâce à un but signé Baâli peu avant la pause (42e). L'USMK a terminé le match en infériorité numérique après l'expulsion du défenseur Attou (17e). Rien ne va plus en revanche chez les Khenchelis qui alignent un troisième match sans victoire.

Enfin, le MC Oran a raté l'occasion de sceller quasiment son maintien, en se faisant accrocher à domicile par le MC El-Bayadh (1-1), le promu se rachète ainsi après la défaite concédée à domicile face au CRB (1-3).

La 27e journée du championnat se jouera mardi dans son intégralité.