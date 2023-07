Plus de 500 étudiants sportifs prennent part à la troisième édition du Festival universitaire des sports de plage, dont le coup d’envoi a été donné, dimanche au niveau de la plage de Mers El Hadjadj d’Oran.

Les sportifs concernés par cet évènement, dont 168 filles, représentent 34 établissement universitaires de différentes régions du pays, selon la coordination des établissements universitaires d’Oran, organisatrice de l'événement, qui s’inscrit dans le cadre des festivités célébrant les fêtes de l’Indépendance et de la Jeunesse, ainsi que la promotion des Jeux sportifs arabes qu’organise l’Algérie du 5 au 15 juillet en cours.

Les participants au festival universitaire des sports de plage vont concourir dans trois disciplines sportives, à savoir le beach-hand, le beach-volley et le beach-cross, précise-t-on de même source, assurant que toutes les dispositions ont été prises pour que l’évènement soit un "franc succès".

Et d’ajouter que le festival vise "la promotion des sports de plage et le tourisme universitaire", sachant que cette manifestation, qui se poursuivra jusqu’au 6 courant, se déroule sous le slogan : "les sports de plage, un investissement pour les établissements touristiques". Pour rappel, Oran fait partie des cinq villes accueillant la 15e édition des Jeux sportifs arabes, et ce, en abritant cinq disciplines sportives (athlétisme, natation, gymnastique, boules et handball-garçons). Les disciplines restantes, au nombre de 18, sont réparties sur Alger, Tipaza, Annaba et Constantine.