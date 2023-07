Le sélectionneur de l'équipe nationale de handball (messieurs) Salah Bouchekriou, a dévoilé dimanche la liste des 18 joueurs, dont 7 évoluant à l'étranger, pour prendre part au tournoi des Jeux sportifs arabe Algérie-2023 (5-15 juillet).

Le tournoi de handball (messieurs) se jouera du 6 au 14 juillet, aux salles Hamou-Boutlelis et Omnisport du complexe Miloud-Hadefi (Oran), avec la participation de cinq pays : Algérie (pays hôte), Arabie saoudite, Irak, Jordanie, et Qatar. Les quatre premiers de ce mini-championnat se qualifieront aux demi-finales.

Le Sept national entame le tournoi en affrontant la Jordanie, le jeudi 6 juillet à la salle Hamou Boutlelis (19h00). Bouchekriou (61 ans) est revenu à la tête de l'équipe nationale, en remplacement de Rabah Gherbi, pour la 6e fois, après le Mondial 1995, la CAN 2000, le Mondial 2001, la période 2009-2013 et la CAN 2016. Le Sept national reste sur une décevante participation au dernier Mondial 2023 disputé en Suède et en Pologne, terminant à la 31e et avant-dernière place, rappelle-t-on.

La liste des 18 joueurs:

Yahia Zemmouchi (Al-Salimiya/ Koweït), Mohamed Chahreddine Hachemi (Trepca Mitrovice/ Kosovo), Hamoudi Bouchetit (ES Aïn Touta), Zoheir Naïm (Sharjah/ Emirats arabes unis), Noureddine Hellal (CRBB Arreridj), Abdelmalek Fodhil (Al-Khor/ Qatar), Redouane Saker (Al-Shamal/ Qatar), Abdeldjalil Zenadi (Budai Farksok/ Hongrie), Rayane Abrous (MC Alger), Ouaïl Moulazem (MB Batna), Mokhtar Kouri (HBC El-Biar), Mohamed Ghazali Blida (Sakaryaspor/ Turquie), Oussama Djemaâ (JSE Skikda), Rafik Hani Bounab (JSE Skikda), Billel Djaout (MB Batna), Mohamed Réda Ben Das (ES Aïn Touta), Mohamed Ben Techkal (CRB Mila), Mohamed Ihab Bourouis (IC Ouargla).