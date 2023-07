Une enveloppe financière de 180 millions DA a été dégagée du budget complémentaire 2023 de la wilaya de Tébessa pour acquérir quatre nouveaux scanners au profit d’établissements hospitaliers, a révélé lundi le président de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) Hamza Touat.

L'enveloppe financière a été dégagée du budget complémentaire de l’exercice en cours pour acquérir les équipements médicaux et les distribuer aux grands établissements hospitaliers de la wilaya dont ceux de Chréa et d’El Ouenza, a précisé M.

Touat dans son allocution au cours des travaux de la 2ème session ordinaire de l'APW.

Ces équipements médicaux seront acquis, montés et mis en service "avant fin 2023" de sorte à éviter aux malades les déplacements vers le chef-lieu de wilaya et les wilayas voisines, a ajouté l'élu.

Près de trois (3) millions DA ont été dégagés du budget complémentaire de la wilaya pour acquérir une nouvelle ambulance équipée de matériel médical pour le secteur de la protection civile en vue de l’évacuation des malades et donner les premiers secours lors des interventions, selon encore la même source.

La session d e l’APW est consacrée à l’ouverture et au transfert des crédits, au débat et à l’adoption du budget complémentaire et la distribution des subventions aux clubs sportifs et associations.