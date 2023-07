Pas moins de 22 points de stockage d’eau , en plus de 5 bassins couverts semi-immergés, ont été mobilisés dans le voisinage des forêts de la wilaya de Sétif pour lutter contre les incendies de forêt durant l’été, a-t-on appris , samedi, auprès de la wilaya.

Cette source a précisé que ces points et bassins d’emmagasinage d’eau, d’une capacité de quelque 330 mètres cubes, ont été réalisés à travers 21 communes proches des superficies forestières et des zones sensibles, dans le cadre des mesures prises par les pouvoirs publics pour faire face au phénomène des incendies de forêt.

Les services de la wilaya ont ajouté que ces points d’approvisionnement en eaux destinées à l’extinction des flammes, financés sur le budget de wilaya, "faciliteront grandement le travail des unités d’intervention de la protection civile lors de leurs interventions pour venir à bout des feux".

La campagne nationale de prévention et de sensibilisation aux dangers liés à la saison estivale, en particulier les incendies de forêt et de cultures agricoles, se poursuit depuis le 24 juin dans la wi laya des Hauts plateaux, ciblant les différentes communes, en particulier celles de nature forestière et agricole, ont indiqué de leur côté les services de la Protection civile.

Cette campagne comprend, notamment, des déplacements dans les cités et les quartiers à l’effet de sensibiliser les habitants à la "nécessité, pour tous, de coopérer pour protéger les richesses forestières, en invitant les citoyens à y contribuer par des opérations de nettoyage, et à éviter le déversement sauvage des déchets ménagers". Au cours de l’été dernier, la wilaya de Sétif avait enregistré 343 incendies, dont 64 feux de forêt et 279 incendies dans des zones agricoles et rurales, entraînant des "pertes importantes" de couvert végétal, selon les services de la direction de la Protection civile.