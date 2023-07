La brigade de lutte contre les stupéfiants de la Sûreté de wilaya de Mostaganem a saisi 9 kgs de kif traité et procédé à l’arrestation d’un trafiquant, a indiqué samedi ce corps de sécurité, dans un communiqué.

La même source a précisé que l’opération est intervenue suite à l’exploitation d’informations selon lesquelles des suspects étaient sur le point de conclure une transaction de vente de stupéfiants dans une zone forestière, près de la commune de Hadjadj.

Après avoir avisé le procureur de la République près le tribunal de Sidi Ali et exploité les informations en leur possession, les services de police ont procédé à la surveillance des suspects et à l’arrestation d'un protagoniste, qui était en possession de 83 plaquettes de kif traité d’un poids total de 9 kgs, a-t-on indiqué. Selon la même source, les complices du principal suspect ont pris la fuite et les recherches pour les retrouver se poursuivent jusqu’à leur arrestation et leur présentation devant les instances judiciaires territorialement compétentes.

Le suspect arrêté a déclaré, lors de l’enquête, avoir trouvé cette quantité de drogue au niveau d’une des plages de la commune de Hadjadj, rejetée par la mer, ajoutant qu’il l’avait cachée en vue de la revendre, ultérieurement, selon la même source. Sous l’accusation de détention, transport et stockage de drogue dans le but de la commercialiser, au sein d’une bande criminelle organisée, une procédure judiciaire a été engagée contre le suspect, qui sera présenté devant les juridictions compétentes, a-t-on indiqué.