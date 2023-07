Les services de la Sûreté de daïra de Sig (Mascara) ont réussi à saisir une quantité de 7 grammes de cocaïne et 700 gr de kif traité, ainsi que 1.990 comprimés de psychotropes, avec l’arrestation de deux individus impliqués dans cette affaire, a-t-on appris samedi de la direction de la Sûreté de wilaya.

Selon la même source, cette opération est intervenue dernièrement suite à l’exploitation d’informations selon lesquelles deux individus détenaient une quantité de drogue et de psychotropes, dissimulés dans le domicile d’un des deux suspects, dans la ville de Sig, à des fins de trafic, ajoutant que la surveillance des activités des deux suspects s’est soldée par leur arrestation.

Les services de police ont perquisitionné le domicile en question, dans lequel plus de 700 gr de kif traité, 7 gr de cocaïne et 1.990 comprimés de psychotropes ont été découverts, ainsi que deux armes blanches et une somme d’argent provenant des revenus de ce trafic. Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Sig, qui a ordonné de les placer sous mandat de dépôt.