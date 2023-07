Une enquête sécuritaire et administrative et technique approfondie a été ouverte sur instruction du wali de Banta, Mohamed Benmalek pour déterminer les causes de l’incendie enregistré dans l’excavation des déchets du Centre d’enfouissement technique CET de la zone El Biar dans la commune de Oued Chaâba (wilaya de Batna), a-t-on appris samedi dans un communiqué émanant des services de la wilaya.

"L’enquête qui sera menée par une commission de wilaya spécialisée intervient suite aux dégâts engendrés par l’incendie partiel qui s’est déclaré il y a quelques jours dans l’excavation, et l’impact négatif généré par la fumée sur la population et la santé publique", selon le communiqué.

"Les décisions réglementaires répressives nécessaires seront prises à l’encontre des responsables et ce sur la base des résultats de l’enquête", a ajouté le communiqué qui précise que l’excavation principale des déchets située au CET d’El Biar a été exploitée "en dépit de l’inefficacité de l’étude technique, incompatible avec les principes scientifiques dans la période de sa réa lisation et non exploitable actuellement car totalement rempli depuis 7ans et a connu plusieurs incendies en 2015, 2017, 2019 et 2021".

Selon le communiqué, l’excavation sera "définitivement fermée après l’achèvement de la réalisation d’une nouvelle excavation (tranchée) dont le chantier a été mis en place le 6 mars dernier pour un budget de 150 millions DA et devra être réceptionné prochainement".