Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé, samedi dans un communiqué, l'entrée en vigueur, dès juillet en cours, d'un plan préventif et anticipatif de lutte contre le fléau des criquets, prévoyant la mobilisation de tous les moyens matériels et humains nécessaires.

Ce plan opérationnel consiste en la mobilisation de tous les moyens matériels et humains à compter de juillet courant à travers le recours aux moyens d'intervention de tous les pays de la région ouest de l'Afrique, et aux techniciens spécialisés des unités de lutte contre les criquets des pays concernés, afin de renforcer le système de surveillance actuellement en place pour suivre les mouvements des criquets dans les pays du Sahel, notamment en Mauritanie, précise le communiqué.

Cette mesure de prévention et de lutte contre le phénomène des criquets qui pourrait s'accentuer lors de la période de reproduction estivale dans les pays du Sahel, a été approuvée lors de la réunion, tenue en juin dernier à Oran, par la Commission de lutte antiacridienne en zone occidentale (CLCPRO), présidée actuellement par l'Algérie e t qui s'était déroulée en présence des dix pays membres, selon le ministère.

L'Algérie s'attèlera, dans l'objectif de mettre en œuvre les décisions de cette Commission, à soutenir le plan d'action en dépêchant des explorateurs expérimentés en juillet pour effectuer des opérations de surveillance et de traitement dans les zones de reproduction estivale en Mauritanie.

Par ailleurs, suite à l'invasion, par les frontières Sud-Ouest du pays, de petits essaims de criquets le 19 mai dernier, les services du ministère représentés par l'Institut national de la protection des végétaux (INPV) ont mobilisé tous les moyens humain et matériel pour faire face à ce fléau, selon la même source.

Dans ce cadre, le ministère a fait état du traitement de plus de 2.500 hectares à Tindouf, Béchar et Adrar, relevant la mobilisation de camions arroseurs, mais aussi des moyens aériens mobilisés par les services du ministère de la Défense nationale (MDN).

L'opération a permis le traitement total de tous les groupes de criquets traqués par les équipes compétentes.

Au niveau régional, un mouvement inhabituel des criquets a été observé dans les zones de reproduction estivale, notamment au nord de la Mauritanie, observe le ministère, expliquant qu'il s'agit d'un comportement naturel observé chez les criquets lors de leur déplacement des zones de reproduction printanière vers celles de reproduction estivale, conclut le communiqué.