Le Botswana a trouvé un accord avec le groupe du diamant De Beers, après plusieurs mois de négociations tendues, le premier pays producteur du continent ayant menacé de rompre les liens avec le Sud-Africain car il s'estimait lésé. Le gouvernement botswanais et la société anglo-americane, détentrice majoritaire de De Beers, ont conclu un "accord de principe", ont annoncé les deux parties dans un communiqué commun diffusé dans la nuit de vendredi à samedi.

L'entente prévoit un nouvel accord de vente sur dix ans des diamants bruts produits par Debswana - coentreprise détenue à parts égales par le gouvernement et De Beers - et une extension de 25 ans de ses licences d'exploitation minière. L'accord de vente précédant, datant de 2011, entre le pays d'Afrique australe parmi les plus riches du continent et la plus grande société de diamants au monde en termes de valeur, avait été prolongé exceptionnellement jusqu'au 30 juin 2023 en raison de la pandémie de Covid.

Selon les termes négociés par les deux parties en 2011, De Beers recevait 90% des diamants bruts et le Botswana 10%.

En 2020, la part du Botswana avait été portée à 25%. Le président botswanais, Mokgweetsi Masisi, avait menacé de rompre ses liens avec le Sud-Africain si les discussions pour renégocier un accord de vente s'avéraient défavorables pour son pays. "Si nous ne parvenons pas à une situation gagnant-gagnant, chaque partie devra faire ses bagages et rentrer chez soi", avait-il affirmé en février.

Le pays avait accru la pression le mois suivant en annonçant la prochaine conclusion d'un accord pour prendre une participation de 24% dans le fabricant belge de diamants HB Antwerp. L'an dernier, De Beers a tiré environ 70% de ses approvisionnements en diamants bruts du Botswana. L'extraction de diamants représente un tiers du PIB de ce pays enclavé, devancé seulement par la Russie en termes de production de diamants de qualité.