Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed a insisté, samedi, sur un suivi strict du déroulement des examens professionnels, prévus le 10 juillet en cours, tout en veillant à l'application "des procédures légales relatives à l'intégrité de ces examens", selon un communiqué du ministère.

M. Belaabed a présidé une conférence nationale, par visioconférence, en présence de cadres de l'administration centrale et des directeurs de l'éducation, consacrée à l’étude de plusieurs points.

Lors de cette conférence, le ministre a évoqué les examens professionnels prévus le 10 juillet en cours, insistant sur l’impératif de "notifier formellement les convocations à tous les concernés, sans exception aucune".

Il a également souligné la nécessité d’accorder "une attention particulière aux procès-verbaux des commissions techniques et d'en faire bon usage pour éviter une éventuelle erreur".

M. Belaabed a également insisté sur un "suivi strict du déroulement des examens, tout en veillant à l'application des procédures légales liées à l'intégrité des examens et des concours en vue de réunir to utes les conditions de transparence, d'intégrité et d'impartialité". Concernant l'ordre du jour de cette conférence, il s'agit, notamment, du "mouvement de transfert du corps des enseignants.

A cet effet, des explications ont été fournies sur les modalités restantes de cette opération, à savoir la soumission des calendriers du mouvement qui sont extraits de la plateforme numérique, aux commissions administratives paritaires et l'élaboration des décisions de transfert à remettre aux concernés lors de la signature du procès-verbal de sortie, le 4 juillet 2023".

Il a été question aussi des "préparatifs de l'opération de pourvoi des postes vacants alloués aux diplômés des écoles des enseignants (ENS), ainsi que du recrutement des professeurs d'éducation physique et sportive (EPS) et d'anglais au cycle primaire", outre "le suivi du déroulement des conseils d'admission et d'orientation en première année de l'enseignement secondaire général et technologique".

Au terme de la conférence, le ministre de l'Education a donné des instructions pour "mener à bien les travaux de fin d'année scolaire et préparer les dossiers de la rentrée scolaire 2023/2024 avec la précision requise et dans les délais impartis", selon le communiqué.