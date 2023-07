Le gouvernement australien a annoncé vendredi l'annulation d'un programme de satellites de 1,2 milliards de dollars australiens (732 millions d'euros) par mesure d'économie.

Ce programme, annoncé l'an dernier, prévoyait la construction et le lancement entre 2028 et 2033 de plusieurs satellites d'observation destinés à prévoir la météo, à répondre aux catastrophes naturelles et à recueillir des données environnementales.

Le gouvernement de centre-gauche d'Anthony Albanese, arrivé au pouvoir en 2022 et qui a promis des comptes publics à l'équilibre cette année, a annulé le programme pour des raisons de "réparation budgétaire", a annoncé sur la chaîne publique ABC le ministre de l'Industrie et des Sciences, Ed Husic. L'Association australienne de l'industrie spatiale a dénoncé une décision "à courte vue" qui "sapera le programme du gouvernement Albanese" en matière de climat, de défense, de sciences et de technologies.