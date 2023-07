La Russie a annoncé le lancement, mardi, d'une fusée Soyouz-2.1b transportant une quarantaine de satellites remplissant différentes fonctions, depuis le cosmodrome de Vostotchny, situé à plus de 5.500 kilomètres à l'est de Moscou.

"La fusée Soyouz-2.1b, transportant un satellite météorologique Meteor-M n 2-3 et 42 appareils spatiaux associés de fabrication russe et étrangère, a été lancée du cosmodrome de Vostotchny à 14h34 heure de Moscou (UTC+3)", selon un communiqué de l’agence spatiale russe Roscosmos.

Elaboré par le groupe russe VNIIEM, le satellite météorologique Meteor-M n 2-3 a été conçu pour l’étude des ressources naturelles de la Terre, le contrôle de la situation héliogéophysique dans l'espace circumterrestre, ainsi que pour l’obtention d’informations à partir de plateformes de collecte de données et le relais des signaux des balises de détresse du système international de recherche et de sauvetage par satellite COSPAS-SARSAT.

Avec le lancement de ce satellite, la Russie rétablit pleinement sa contribution au système COSPAS-SARSAT, précise l'agence.

Il s'agit du neuvième lancement de satellites par la fusée Soyouz-2.1b depuis le début de l’année.

Les Soyouz-2.1b sont utilisés pour le lancement d’appareils spatiaux militaires et civils, y compris des satellites commerciaux, et sont notamment utilisés pour mettre en orbite des satellites du système de navigation russe Glonass. Cospas-Sarsat est un système mondial dont l'objectif est de détecter et de localiser les alertes de détresse émises à l'aide de radiobalises de localisation des sinistres et de communiquer ces informations aux organismes de recherche et sauvetage.