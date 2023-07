Un total de 878,836 kg de kif traité et 47.566 comprimés psychotropes ont été saisis par les différentes unités opérationnelles de lutte anti-drogue relevant de la sûreté de wilaya de Bechar, durant la période allant du 1?? janvier au 31 mai 2023, a rapporté jeudi la cellule de communication et des relations publiques de ce corps de sécurité.

Ces saisies ont été opérées au cours de 323 affaires de trafic illégal de drogue, dont 97 liés au trafic illicite du kif traité et 226 autres ayant trait au trafic de psychotropes et produits hallucinogènes, impliquant 347 individus, a-t-on précisé.

Parmi ces affaires, figurent 140 liées à la commercialisation illégale de différents types de drogues et 183 autres relatives aux crimes de détention et consommation de drogue. La conclusion de ces affaires est le résultat des efforts menés par les éléments des unités policières spécialisées dans la lutte anti-drogue, à l’instar de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI), les deux (2) brigades mobiles de la police judiciaire (BMPJ 1 et 2), les services de police judiciaire (PJ) relevant des neuf (9) arrondissements u rbains de sûreté de wilaya, ainsi que les cinq (5) sûretés de daïras, a-t-on souligné.

Ce résultat a été aussi le fait des aides et les contributions des autres services de sécurité, notamment ceux spécialisés du secteur militaire opérationnel de la 3è Région militaire, sous la supervision de la justice, et ce, au titre de la stratégie de la direction générale de la sûreté nationale (DGSN) en la matière, a conclu la même source.